Tödlicher Schlag am Augsburger Königsplatz – Urteil nun rechtskräftig

Am Nikolausabend 2019 war ein Mann auf dem Augsburger Königsplatz durch einen Schlag getötet worden. Nun ist das Urteil gegen den Angreifer rechtskräftig. Der 17-Jährige muss ins Gefängnis.

Kurz vor Weihnachten 2019 sorgte eine Gewalttat am Augsburger Königsplatz für bundesweites Aufsehen. Nach einem Wortwechsel hatten Jugendlichen zwei Männer körperlich angegangen. Ein 49-Jähriger wurde von einem der Angreifer besonders hart mit Faustschlägen angegangen. Der Familienvater wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Tatort den schweren Schädelblutungen erlag. Auch sein Begleiter war durch die Angriffe verletzt worden.

Der Haupttäter (17 Jahre alt, auch zur Tatzeit) wurde vom Augsburger Landgericht im November letzten Jahres wegen Körperverletzung mit Todesfolge und gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Die Kammer sah es bei ihm als erwiesen an, dass er den Schlag gegen den getöteten Feuerwehrmann geführt hat und die fatalen Folgen des Schlages insbesondere wegen der Wucht des Schlages hätte vorhersehen können und müssen. Ein Nothilferecht zugunsten eines seiner Begleiter hat die Kammer verneint. Darüber hinaus hat er sich nach den Feststellungen der Kammer auch an der nachfolgenden Attacke auf den Begleiter des getöteten Feuerwehrmannes beteiligt.

BGH verwirft Revision

Gegen das Urteil hatte der Anwalt des Verurteilten Revision beim Bundesgerichtshof beantragt. Die höchstrichterliche Instanz verwarf diese nun, wie es am Mittwoch aus Karlsruhe hieß. Das Urteil gegen den Angreifer ist nun, fast zwei Jahre nach der Attacke rechtskräftig.