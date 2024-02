Tödlicher Skiunfall am Nebelhorn

Am gestrigen Montagmittag kam es zu einem tödlichen Skiunfall in einem Skigebiet am Nebelhorn.

Ein 81-Jähriger kam alleinbeteiligt auf einer Skipiste zu Sturz. Hierbei stürzte er über den Pistenrand hinaus und stieß gegen eine ordnungsgemäß abgesicherte Schneekanone. Die verständigte Skiwacht und der Rettungshubschrauber führten noch Reanimationsmaßnahmen durch. Der 81-Jährige verstarb jedoch vor Ort.

Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden.

