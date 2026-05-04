Tödlicher Traktorunfall in Tittling: 43-Jähriger verunglückt auf abschüssigem Hang

TITTLING, LKR. PASSAU. Am Samstag, den 2. Mai 2026, ereignete sich in Tittling ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 43-jähriger Mann ums Leben kam.

Traktor überschlägt sich mehrfach

Der Mann war gegen 20:00 Uhr mit einem Traktor auf einem abschüssigen Hang unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich anschließend mehrfach überschlug. Der Fahrer erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen dauern an

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht derzeit den genauen Unfallhergang. Weitere Details sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.