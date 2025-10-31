Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer bei Rotlicht in Kempten tödlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am Abend des 30. Oktober 2025 im Stadtgebiet von Kempten. Ein 24-jähriger deutscher Autofahrer war auf dem linken Fahrstreifen des Adenauerrings unterwegs, als ein 12-jähriger Fahrradfahrer den Radweg an der Memminger Straße überquerte und dabei mit dem Pkw kollidierte. Der Junge erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsversuche noch am Unfallort verstarb.

PKW-Fahrer unverletzt, hoher Sachschaden

Der Pkw-Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Allerdings wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile zwei weitere Autos beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Kempten waren bei den Rettungsmaßnahmen vor Ort.

Untersuchung des Unfallhergangs

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der Pkw-Fahrer ordnungsgemäß in den Kreuzungsbereich ein, während der Fahrradfahrer bei Rotlicht die Straße überquerte. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten hinzugezogen. Die Kreuzung Adenauerring/Memminger Straße war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für etwa vier Stunden voll gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten führte die Unfallaufnahme mit Unterstützung umliegender Dienststellen durch.