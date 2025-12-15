Tödlicher Unfall auf B 470 bei Zeckern: Polizei sucht Zeugen für flüchtigen Kleinwagenfahrer

In der Nacht zum Freitag, dem 12. Dezember 2025, kam es auf der B 470 in der Nähe von Zeckern, im Landkreis Erlangen-Höchstadt, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger ums Leben kam.

Tragischer Unfallablauf

Gegen 01:40 Uhr fuhr ein 39-jähriger deutscher Lkw-Fahrer in Richtung Höchstadt an der Aisch. Kurz nach dem Passieren der Ortschaft Zeckern bemerkte er ein abgestelltes Fahrrad am rechten Fahrbahnrand und wich diesem aus. Nur wenige Meter danach erfasste der Lkw einen 42-jährigen Fußgänger, ebenfalls deutsch, der sich mittig auf der Fahrbahn befand. Der Aufprall schleuderte den Mann auf die Gegenfahrbahn.

Suche nach flüchtigem Fahrzeug

Nach Angaben der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch überrollte ein entgegenkommender dunkler Kleinwagen den Mann auf der Gegenfahrbahn. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die sich zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr auf der B 470 oder den angrenzenden Nebenstraßen zwischen Höchstadt an der Aisch und Forchheim befunden haben. Sie bitten insbesondere um Hinweise zu Fahrzeugen mit auffälliger Fahrweise, sichtbaren Beschädigungen oder solchen, die möglicherweise am Fahrbahnrand abgestellt waren. Zudem sind Dashcam-Aufzeichnungen aus dem genannten Zeitraum und Gebiet von Interesse.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09193 63940 entgegengenommen.

Erstellt durch: Michael Sebald