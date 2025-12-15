Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Tödlicher Unfall auf B 470 bei Zeckern: Polizei sucht Zeugen für flüchtigen Kleinwagenfahrer
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall auf B 470 bei Zeckern: Polizei sucht Zeugen für flüchtigen Kleinwagenfahrer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Freitag, dem 12. Dezember 2025, kam es auf der B 470 in der Nähe von Zeckern, im Landkreis Erlangen-Höchstadt, zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger ums Leben kam.

Tragischer Unfallablauf

Gegen 01:40 Uhr fuhr ein 39-jähriger deutscher Lkw-Fahrer in Richtung Höchstadt an der Aisch. Kurz nach dem Passieren der Ortschaft Zeckern bemerkte er ein abgestelltes Fahrrad am rechten Fahrbahnrand und wich diesem aus. Nur wenige Meter danach erfasste der Lkw einen 42-jährigen Fußgänger, ebenfalls deutsch, der sich mittig auf der Fahrbahn befand. Der Aufprall schleuderte den Mann auf die Gegenfahrbahn.

Suche nach flüchtigem Fahrzeug

Nach Angaben der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch überrollte ein entgegenkommender dunkler Kleinwagen den Mann auf der Gegenfahrbahn. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die sich zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr auf der B 470 oder den angrenzenden Nebenstraßen zwischen Höchstadt an der Aisch und Forchheim befunden haben. Sie bitten insbesondere um Hinweise zu Fahrzeugen mit auffälliger Fahrweise, sichtbaren Beschädigungen oder solchen, die möglicherweise am Fahrbahnrand abgestellt waren. Zudem sind Dashcam-Aufzeichnungen aus dem genannten Zeitraum und Gebiet von Interesse.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09193 63940 entgegengenommen.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel