Montag, Dezember 15, 2025
Tödlicher Unfall auf B11 bei Königsdorf: 63-Jähriger stirbt nach Kollision mit Lkw
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 15. Dezember 2025, ereignete sich im Gemeindebereich von Königsdorf ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 11. Bei dem tragischen Unfall verstarb ein 63-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw.

Unfallursache und Hergang

Gegen 12:25 Uhr wollte der 63-Jährige aus Königsdorf von Pföderl kommend die Bundesstraße in Richtung Höfen überqueren. Dabei übersah er einen Langholz-Lkw, der von einem 64-jährigen Fahrer aus Dietramszell gelenkt wurde und die Vorfahrt auf der übergeordneten Bundesstraße hatte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Frontalkollision, die den Pkw durch die Wucht des Zusammenpralls in eine angrenzende Wiese schleuderte, wobei das Fahrzeug total beschädigt wurde.

Einsatzkräfte und Ermittlungen

Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Staatsanwaltschaft München II hat einen Sachverständigen zur Unfallstelle entsandt, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Polizeiinspektion Geretsried wird dabei unterstützt.

Sperrung und Rettungseinsatz

Zur Unfallaufnahme war die Bundesstraße 11 bis 17:15 Uhr gesperrt. Vor Ort waren neben fünf Streifenwagenbesatzungen der Polizeidienststellen aus Geretsried, Bad Tölz und der Verkehrspolizei Weilheim über 20 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Königsdorf und Schönrain. Zudem waren ein Notarzt, zwei Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel