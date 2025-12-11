Tödlicher Unfall auf B12 bei Ering: 66-jährige Frau stirbt, 100 Rettungskräfte im Einsatz

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B12 im Landkreis Rottal-Inn hat tragische Folgen gehabt. Eine 66-jährige Frau aus dem Landkreis Altötting kam dabei ums Leben. Ihr Unfallfahrzeug war eines von mehreren, die in den Vorfall verwickelt waren.

Erheblicher Einsatz von Rettungskräften

Nahezu 100 Rettungskräfte waren an der Bergung der Verletzten beteiligt. Die Einsatzkräfte arbeiteten unter Hochdruck, um die Betroffenen so schnell wie möglich zu erreichen und zu versorgen. Trotz der schnellen Hilfe konnte das Leben der 66-jährigen Fahrzeughalterin nicht gerettet werden.

Identität der Verstorbenen geklärt

Die Polizei hat die Identität der tödlich verletzten Person bestätigt. Es handelt sich um die Fahrzeughalterin des am Unfall beteiligten Wagens. Weitere Details zu den Umständen des Unfalls und der Anzahl der Verletzten wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag und sorgte für erhebliche Störungen auf der viel befahrenen Bundesstraße. Die Polizeiinspektion Simbach am Inn ermittelt zu den genauen Unfallursachen.