Freitag, November 21, 2025
1.1 C
London
Tödlicher Unfall auf der St2025: 84-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß bei Münsterhausen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall auf der St2025: 84-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß bei Münsterhausen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 21. November 2025, ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2025 bei Münsterhausen. Ein 52-jähriger Fahrer geriet aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, in dem sich ein 84-jähriger Mann befand.

Fahrer bei Unfall eingeklemmt

Beide Unfallbeteiligte wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurden sie jeweils mit einem Rettungshubschrauber in die Kliniken nach Ulm und Augsburg gebracht.

84-Jähriger erliegt Verletzungen

Der 84-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs erlag kurze Zeit später seinen Verletzungen. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, der auf etwa 40.000 Euro geschätzt wird. Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar und wird noch untersucht.

Einsatzkräfte vor Ort

An der Unfallstelle waren neben der Polizei auch mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

