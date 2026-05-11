Tödlicher Unfall auf Römerstraße: BMW gerät in Brand, Zeugen gesucht
Polizeipräsidium Niederbayern

Tödlicher Unfall auf Römerstraße: BMW gerät in Brand, Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am 11. Mai 2026 ereignete sich ein tragischer Unfall auf der Römerstraße bei Unterlenghart im Landkreis Landshut. Ein Pkw kam aus bisher unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab.

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Pkw kollidiert mit Baumgruppe

Der blaue BMW der 5er-Serie, aus Richtung Eugenbach kommend, fuhr auf der Kreisstraße LA52 in Richtung Unterlenghart, als er von der Straße abkam und in eine Baumgruppe geschleudert wurde. Dabei geriet der Wagen in Brand. Die alarmierten Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Fahrers feststellen.

Zeugen dringend gesucht

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei dringend nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall oder Beobachtungen über den Pkw oder dessen Fahrer vor dem Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Landshut unter 0871/-9252-0.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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