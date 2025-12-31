Tödlicher Unfall auf ST2221: 53-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß nahe Bechhofen

Am späten Dienstagabend, dem 30. Dezember 2025, kam es auf der Staatsstraße 2221 zwischen Röttenbach und Heinersdorf im Landkreis Ansbach zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Ein 53-jähriger Mann verstarb noch am Unfallort aufgrund schwerer Verletzungen.

Unfallhergang noch unklar

Der Unfall ereignete sich gegen 23:05 Uhr. Zum Unfallzeitpunkt befand sich ein 53-jähriger deutscher Fahrer in einem VW auf der Staatsstraße. Zur selben Zeit war auch ein 18-jähriger Rumäne mit seinem Audi und einer 15-jährigen Beifahrerin auf derselben Strecke unterwegs. Es ist bislang ungeklärt, welches Fahrzeug in welche Richtung fuhr.

Unfallfolgen und Ermittlungen

Die Fahrzeuge stießen aus bisher ungeklärter Ursache frontal zusammen. Während der Fahrer des VW seinen Verletzungen erlag, wurden die Insassen des Audi mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Feuchtwangen führen derzeit, unter der Unterstützung eines Gutachters, die Unfallaufnahme durch.

Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrung

Die Staatsstraße ist im Rahmen der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Erstellt durch: Kai Schmidt