Schwerer Unfall bei Affing fordert zweites Todesopfer

Am Mittwoch (27.10.2021) gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 40-jähriger Mercedes- Fahrer auf der Kreisstraße AIC 4 von Haunswies kommend in Richtung Affing.

Etwa 100 m vor der Einmündung zur Frechholzhauser Straße geriet der 40-Jährige aus ungeklärter Ursache in einer leichten rechten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Opel zusammen. Die 64- jährige Beifahrerin im Opel erlitt beim Aufprall schwerste Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Ihr 66-jähriger Ehemann (zugleich aus der Fahrzeugführer) musste mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik nach Augsburg gefahren werden.

Der 40-jährige Unfallverursacher kam mit diversen Prellungen glimpflich davon. Er wurde mit dem RTW ins Krankenhaus Friedberg gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Der 66-jährige Fahrer des Opels erlag am 18.11.21 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ehemann verstirbt im Krankenhaus

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind bislang noch nicht abgeschlossen. Das Ergebnis des unfallanalytischen Gutachtens liegt noch nicht vor.

