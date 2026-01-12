Tödlicher Unfall bei Beratzhausen: Polizei sucht flüchtigen Fahrer und Zeugen

Am Montag, dem 12. Januar, ereignete sich auf der Kreisstraße R 11 bei Beratzhausen ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Ein unbekannter Fahrer erfasste die Fußgängerin mit seinem Pkw und flüchtete vom Unfallort, ohne Hilfe zu leisten. Die Polizeiinspektion Nittendorf hat umgehend eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um den Fall aufzuklären.

Unfallhergang auf der Kreisstraße R 11

Laut aktuellem Ermittlungsstand befand sich die bislang nicht identifizierte Frau in den frühen Morgenstunden auf der Fahrbahn der Kreisstraße R 11 zwischen Hemau und Beratzhausen, speziell im Bereich der Friesenmühle nahe der Bahnbrücke. Zwischen 5 Uhr und 6 Uhr wurde sie von einem unbekannten Fahrzeug erfasst, was zu ihrem sofortigen Tod am Unfallort führte. Der Unfallfahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt.

Spurensicherung und Ermittlungen

An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile gesichert. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Fahrer bislang nicht ermittelt werden. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es sich bei der Verstorbenen um eine 36-jährige Frau aus einem südbayerischen Landkreis handeln könnte, jedoch ist die Identität noch unbestätigt. In Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle beordert, um ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Zudem wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch Experten der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg durchgeführt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Vorfalls. Das gesuchte Fahrzeug dürfte erhebliche Schäden am rechten Außenspiegel aufweisen oder diesen verloren haben. Zeugen, die zwischen 5 Uhr und 6 Uhr auf der Kreisstraße R 11 unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen im Bereich Friesenmühle gemacht haben, werden dringend gebeten, sich zu melden. Auch der Unfallfahrer wird aufgefordert, sich selbstständig bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nittendorf unter der Telefonnummer 09404 / 95140 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.