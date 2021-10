Tödlicher Unfall bei Lutzingen – 91-Jähriger kommt ums Leben

Am 27.10.2021 gegen 14.25 Uhr kam es an der Einmündung der Ortsverbindungsstraße von Schwennenbach auf die Staatsstraße 2212 bei Lutzingen zu einem folgeschweren Unfall.

Hierbei wollte ein 91-jähriger Seat-Fahrer aus dem Kreis Donau-Ries auf die Staatsstraße einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 30-jährigen VW-Fahrer, der in Richtung Warnhofen unterwegs war. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte seitlich gegen den Pkw des 91-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Unfallverursacher tödliche Verletzungen. Sein Unfallgegner und seine 41 jährige Beifahrerin erlitten hingegen leichte bis mittelschwere Verletzungen und mussten im Krankenhaus Nördlingen behandelt werden. Ein entgegenkommender Pkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt.

Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Unfallgutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt. Die Staatsstraße 2212 ist im Bereich der Unfallstelle für die Unfallaufnahme gesperrt worden, durch die örtliche Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es gegen 16.20 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall unmittelbar vor der Unfallstelle. Hierbei wollte der 30-jährige Fahrer eines VW-Kleintransporters auf Grund der Straßensperrung wenden. Ein nachfolgender 48-jähriger Opel-Fahrer bemerkte dies zu spät und setzte zeitgleich zum Überholen an. Dabei prallte er gegen das hintere linke Heck des Transporters, der daraufhin umkippte und über die Fahrbahn in den angrenzenden Seitenstreifen schleuderte. Durch den Aufprall wurde sowohl der Opel-Fahrer als auch der Fahrer und dessen 63 jähriger Beifahrer des Kleintransporters leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 21.000 Euro. Die Staatsstraße 2021 war im Bereich der Unfallstelle bis 18.30 Uhr gesperrt.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Höchstädt, Unterliezheim und Lutzingen mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort um die Verkehrsleitung zu übernehmen und bei der Räumung der Unfallstelle zu helfen.

