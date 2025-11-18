Tödlicher Unfall bei Perasdorf: Oberbayer stirbt auf kurvenreicher Kreisstraße

PERASDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Zwischen Samstag, dem 15.11.2025, 18:00 Uhr, und Sonntag, dem 16.11.2025, 17:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Haigrub und Hintersollach ein tödlicher Unfall. Ein 43-jähriger Mann aus Oberbayern kam ums Leben.

Unfallhergang auf kurvenreicher Strecke

Der Fahrer eines Skoda verlor aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte eine Böschung hinab und kam zwischen mehreren Bäumen auf der Fahrerseite zum Liegen. Aufgrund der Lage war das Fahrzeug von der Straße aus nicht sichtbar. Erst am Vormittag des 17.11.2025 wurde der verunfallte Wagen von einem Landwirt entdeckt.

Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing hat die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet, um die Unfallursache zu klären. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Perasdorf, Sankt Englmar und Schwarzach waren zur Unterstützung bei der Verkehrsregelung und Bergung des Verunglückten im Einsatz. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Zeugen gesucht für genaue Unfallzeit

Zur Ermittlung der genauen Unfallzeit sucht die PI Bogen nach Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Verunglückten bei der Veranstaltung „Rock am Berg“ im Gasthaus Schötz in Sankt Englmar gesehen oder getroffen haben. Der Mann war etwa 180 cm groß, von normaler Statur und trug ein schwarzes T-Shirt mit gelbem „Nirwana“-Aufdruck. Er hatte einen millimeterkurzen Haarschnitt.

Veröffentlicht: 18.11.2025, 09.50 Uhr