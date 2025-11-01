Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich auf der Staatsstraße 2650 (B16 alt) bei Roding, auf Höhe Stadlhof, ein tragischer Verkehrsunfall. Dabei kam eine Person ums Leben.

Verheerender Fahrzeugbrand

Gegen 4:30 Uhr geriet ein Pkw aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall fing das Fahrzeug Feuer und stand in Vollbrand, als die Polizei eintraf. Nach bisherigen Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Zeuge alarmiert Polizei

Ein Zeuge wurde auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Trotz schneller Reaktion konnte der Fahrer des Pkws nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Roding hat die Untersuchung des Vorfalls übernommen, um die Unfallursache und die genauen Umstände zu ermitteln. Derzeit liegen noch keine weiteren Informationen zum Unfallhergang vor, und die Ermittlungen dauern an.