Newsletter
Samstag, November 1, 2025
12.1 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich auf der Staatsstraße 2650 (B16 alt) bei Roding, auf Höhe Stadlhof, ein tragischer Verkehrsunfall. Dabei kam eine Person ums Leben.

Verheerender Fahrzeugbrand

Gegen 4:30 Uhr geriet ein Pkw aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall fing das Fahrzeug Feuer und stand in Vollbrand, als die Polizei eintraf. Nach bisherigen Erkenntnissen war kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Zeuge alarmiert Polizei

Ein Zeuge wurde auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Trotz schneller Reaktion konnte der Fahrer des Pkws nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Roding hat die Untersuchung des Vorfalls übernommen, um die Unfallursache und die genauen Umstände zu ermitteln. Derzeit liegen noch keine weiteren Informationen zum Unfallhergang vor, und die Ermittlungen dauern an.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Augsburg Stadt

Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Augsburg festgenommen

0
In Augsburg ist ein irakischer Staatsbürger festgenommen worden, der...
Polizei & Co

Unbekannter Täter bestiehlt 91-Jährige in Augsburger Innenstadt

0
Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, kam es in...
Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...

Neueste Artikel