Montag, November 3, 2025
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall bei Wallersdorf: 24-Jähriger überschlägt sich mit Pkw auf Staatsstraße 2325

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU – In den frühen Morgenstunden des 1. November 2025 geschah ein tragischer Unfall auf der Staatsstraße 2325. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Straubing-Bogen war von Wallersdorf in Richtung Altenbuch unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Kontrollverlust auf der Staatsstraße 2325

Der junge Fahrer versuchte, gegenzulenken, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Auto mehrfach im angrenzenden Feld überschlug, bevor es zum Stillstand kam.

Tod an der Unfallstelle festgestellt

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurden die Rettungskräfte schnell alarmiert und trafen bald nach dem Unfall ein. Trotz längerer Reanimationsmaßnahmen konnte dem Fahrer nicht mehr geholfen werden. Die Einsatzkräfte mussten den Tod des 24-Jährigen vor Ort feststellen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Landau a. d. Isar bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Informationen können unter der Telefonnummer 09951/98340 mitgeteilt werden.

Veröffentlicht: 01.11.2025, 05.50 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel