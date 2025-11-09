Tödlicher Unfall einer 79-jährigen Fahrerin bei Icking – Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmorgen, dem 8. November 2025, ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße TÖL 19. Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen, die Feuerwehr Icking und der Rettungsdienst wurden gegen 06:50 Uhr alarmiert.

Unfallhergang auf der TÖL 19

Eine 79-jährige Frau aus Berg war in ihrem Toyota von Bachhausen in Richtung Icking unterwegs. Auf Höhe von Wadlhausen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen prallte gegen einen Hackschnitzelbunker, wo er schließlich zum Stillstand kam.

Ermittlungen laufen

Die Einsatzkräfte fanden die Fahrerin noch im Auto vor, jedoch konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen. Es wird vermutet, dass sich der Unfall bereits Stunden vor der Entdeckung ereignet haben könnte, wie die Spurenlage vor Ort nahelegt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und am Hackschnitzelbunker wird auf rund 10.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Die Polizeiinspektion Wolfratshausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße teilweise gesperrt. Die Feuerwehr Icking war mit 20 Einsatzkräften im Einsatz, unterstützt von einem Notarzt und einem Rettungswagen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter 08171/42110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.