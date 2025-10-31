Newsletter
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall in Unterhaching: 33-Jähriger stirbt nach Sturz bei Parkmanöver

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Tragischer Unfall in Unterhaching: Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Grünauer Allee in Unterhaching, bei dem eine Person ums Leben kam.

Versuchtes Einsteigen endet tragisch

Eine 44-jährige Frau aus dem Landkreis München parkte ihren BMW am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 16. Ein 33-jähriger Mann mit deutsch-griechischer Staatsangehörigkeit versuchte, auf die Rückbank des Fahrzeugs zu gelangen. Noch bevor er sicher eingestiegen war, setzte die Fahrerin den Wagen in Bewegung.

Unglückliche Verkettung von Umständen

Dies führte dazu, dass der 33-Jährige zu Boden stürzte und vom Fahrzeug erfasst wurde. Obwohl der Rettungsdienst schnell zur Stelle war und den Verletzten in ein Krankenhaus brachte, erlag er dort wenig später seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Die Münchner Polizei hat den Unfall aufgenommen, und die Staatsanwaltschaft hat ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben, um den genauen Hergang zu klären. Die Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

