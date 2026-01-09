Tödlicher Unfall und zahlreiche Blechschäden auf glatten Straßen in Niederbayern

NIEDERBAYERN. In der Nacht von Donnerstag (08.01.2026) auf Freitag (09.01.2026) ereigneten sich in Niederbayern rund 30 Verkehrsunfälle aufgrund der aktuellen winterlichen Wetterbedingungen.

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Bei acht der Unfälle wurden einige Personen leicht verletzt. So kam es bei Thurmansbang zu einem Unfall, bei dem ein Pkw-Lenker aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer erlitt dabei diverse Prellungen. In Niederalteich geriet ein Pkw auf der glatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Hauptsächlich Blechschäden

Bei den restlichen Unfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, wie die bisherigen Erkenntnisse der Polizei zeigen.

Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2327

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Staatsstraße 2327 zwischen Griesbach und Frichlkofen im Landkreis Dingolfing-Landau zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme ist die Staatsstraße derzeit komplett gesperrt.

Veröffentlicht: 09.01.2026, 07.40 Uhr