Newsletter
Freitag, Januar 9, 2026
2.5 C
London
type here...
Subscribe
Tödlicher Unfall und zahlreiche Blechschäden auf glatten Straßen in Niederbayern
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Unfall und zahlreiche Blechschäden auf glatten Straßen in Niederbayern

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NIEDERBAYERN. In der Nacht von Donnerstag (08.01.2026) auf Freitag (09.01.2026) ereigneten sich in Niederbayern rund 30 Verkehrsunfälle aufgrund der aktuellen winterlichen Wetterbedingungen.

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Bei acht der Unfälle wurden einige Personen leicht verletzt. So kam es bei Thurmansbang zu einem Unfall, bei dem ein Pkw-Lenker aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer erlitt dabei diverse Prellungen. In Niederalteich geriet ein Pkw auf der glatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Hauptsächlich Blechschäden

Bei den restlichen Unfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, wie die bisherigen Erkenntnisse der Polizei zeigen.

Tödlicher Unfall auf der Staatsstraße 2327

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Staatsstraße 2327 zwischen Griesbach und Frichlkofen im Landkreis Dingolfing-Landau zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme ist die Staatsstraße derzeit komplett gesperrt.

Veröffentlicht: 09.01.2026, 07.40 Uhr

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Bayern

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei St. Veit

0
St. Veit – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Oberhausen

0
Augsburg-Oberhausen – Am heutigen Abend kam es gegen 19:45...
Newsletter

Sturmtief “Elli” bringt extremes Winterwetter

0
Sturmtief "Elli" fegt über den Norden und beschert Hamburg...
Polizei & Co

An der Wertachbrücke | 26-jähriger blockiert Verkehr und bedroht Autofahrer in Augsburg

0
Augsburg - Ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg...
Polizei & Co

a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching

0
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...

Neueste Artikel