Newsletter
Dienstag, Oktober 21, 2025
11.8 C
London
type here...
Subscribe
Tödlicher Verkehrsunfall an der Rehau-Kreuzung in Viechtach: Motorradfahrer stirbt, Autofahrerin leicht verletzt
Polizeipräsidium Niederbayern
1 Min.Lesezeit

Tödlicher Verkehrsunfall an der Rehau-Kreuzung in Viechtach: Motorradfahrer stirbt, Autofahrerin leicht verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

VIECHTACH, LKR. REGEN. Am Montag, den 20. Oktober 2025, kam es gegen 14:00 Uhr an der „Rehau-Kreuzung“ zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Kollision an der Ampelkreuzung

Ein 58-jähriger Mann aus Polen, der im Landkreis Regen wohnhaft ist, war mit seinem Leichtkraftrad vom Typ Yamaha auf der Staatsstraße 2139 unterwegs. Er fuhr von Viechtach kommend in Richtung Bundesstraße 85 und bog an der Ampelkreuzung nach links Richtung Regen ab. Zur gleichen Zeit steuerte eine 59-jährige deutsche Frau aus dem selben Landkreis ihren BMW Mini auf der Bundesstraße 85 von Regen in Richtung Cham und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Tödliche Verletzungen und Ermittlungen zur Unfallursache

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Zweiradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Sachverständiger klärt Unfallhergang

Der Unfall verursachte einen Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Um die Unfallursache zu klären, insbesondere ob eine der beiden Parteien das Rotlicht missachtete, hat die Staatsanwaltschaft Deggendorf einen Sachverständigen zur Beweissicherung hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden für die Ermittlungen sichergestellt.

Der Unfallort war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18:30 Uhr vollständig gesperrt. Die Feuerwehren aus Viechtach, Schlatzendorf und Prackenbach unterstützten bei der Sicherung der Unfallstelle und der Verkehrsregelung.

Die Polizeiinspektion Viechtach sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den Ampelphasen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09942/9404-0 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Durchsuchungen im Fall Rebecca – Verdacht auf Tötungsdelikt

0
Mehr als 100 Polizeibeamte haben am Montagvormittag im Fall...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche und verletzt 20-Jährige in Augsburg-Hochfeld

0
Augsburg (ots) – Im Stadtteil Hochfeld kam es am...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg vom 19.10.2025
Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Höfen und Siebnach kam es...

Neueste Artikel