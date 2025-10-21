Tödlicher Verkehrsunfall an der Rehau-Kreuzung in Viechtach: Motorradfahrer stirbt, Autofahrerin leicht verletzt

VIECHTACH, LKR. REGEN. Am Montag, den 20. Oktober 2025, kam es gegen 14:00 Uhr an der „Rehau-Kreuzung“ zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Kollision an der Ampelkreuzung

Ein 58-jähriger Mann aus Polen, der im Landkreis Regen wohnhaft ist, war mit seinem Leichtkraftrad vom Typ Yamaha auf der Staatsstraße 2139 unterwegs. Er fuhr von Viechtach kommend in Richtung Bundesstraße 85 und bog an der Ampelkreuzung nach links Richtung Regen ab. Zur gleichen Zeit steuerte eine 59-jährige deutsche Frau aus dem selben Landkreis ihren BMW Mini auf der Bundesstraße 85 von Regen in Richtung Cham und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Tödliche Verletzungen und Ermittlungen zur Unfallursache

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Zweiradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Sachverständiger klärt Unfallhergang

Der Unfall verursachte einen Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Um die Unfallursache zu klären, insbesondere ob eine der beiden Parteien das Rotlicht missachtete, hat die Staatsanwaltschaft Deggendorf einen Sachverständigen zur Beweissicherung hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden für die Ermittlungen sichergestellt.

Der Unfallort war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18:30 Uhr vollständig gesperrt. Die Feuerwehren aus Viechtach, Schlatzendorf und Prackenbach unterstützten bei der Sicherung der Unfallstelle und der Verkehrsregelung.

Die Polizeiinspektion Viechtach sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder den Ampelphasen machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09942/9404-0 zu melden.