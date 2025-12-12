Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
10.8 C
London
type here...
Subscribe
Tödlicher Verkehrsunfall auf B 470 bei Zeckern: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Tödlicher Verkehrsunfall auf B 470 bei Zeckern: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Freitag, dem 12. Dezember 2025, ereignete sich auf der Bundesstraße 470 bei Zeckern im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Lastwagen einen Fußgänger tödlich verletzte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 470

Gegen 01:40 Uhr fuhr ein 39-jähriger Trucker auf der B 470 in Richtung Höchstadt an der Aisch. Nach aktuellen Ermittlungen bemerkte der Fahrer ein abgestelltes Fahrrad am rechten Fahrbahnrand und wich aus. Dabei erfasste er einen 42-jährigen Fußgänger, der sich auf der Fahrbahn befand.

Weitere Ermittlungen nach tödlichem Unfall

Der Aufprall schleuderte den Mann auf die Gegenfahrbahn. Ein dunkler Kleinwagen passierte kurz danach die Unfallstelle in Richtung Forchheim. Es ist nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug über den Mann fuhr. Das Auto setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Polizei sucht dringend Zeugen

Rettungskräfte leisteten erste Hilfe an der Unfallstelle und transportierten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs ermittelt die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch, unterstützt von einem Gutachter. Die Bundesstraße 470 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09193 6394 0 bei der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

0
Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr...
Polizei & Co

Zwei Jungen bei gefährlichem Straßenbahn-Internettrend erwischt und angezeigt

0
Am Mittwochabend (10.12.2025) wurden in Augsburg-Oberhausen zwei Jungen im...
Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
FC Augsburg

Römische Vergangenheit am Standort der Arena des FC Augsburg

0
Wo heute Fußballfans jubeln und der FC Augsburg seine Heimspiele austrägt, befand sich vor rund 2000 Jahren eine römische Siedlung. Neue archäologische Forschungen im Umfeld des Stadions haben 2024 nicht nur zahlreiche Funde ans Licht gebracht, sondern auch das Verständnis der antiken Infrastruktur Augsburgs entscheidend vertieft. Die Ergebnisse bilden den Kern einer Ausstellung im Römerlager, die sowohl die historische Siedlung als auch ihre moderne Rezeption im Umfeld des FCA beleuchtet.

Neueste Artikel