Tödlicher Verkehrsunfall auf B 470 bei Zeckern: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Freitag, dem 12. Dezember 2025, ereignete sich auf der Bundesstraße 470 bei Zeckern im Landkreis Erlangen-Höchstadt ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein Lastwagen einen Fußgänger tödlich verletzte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 470

Gegen 01:40 Uhr fuhr ein 39-jähriger Trucker auf der B 470 in Richtung Höchstadt an der Aisch. Nach aktuellen Ermittlungen bemerkte der Fahrer ein abgestelltes Fahrrad am rechten Fahrbahnrand und wich aus. Dabei erfasste er einen 42-jährigen Fußgänger, der sich auf der Fahrbahn befand.

Weitere Ermittlungen nach tödlichem Unfall

Der Aufprall schleuderte den Mann auf die Gegenfahrbahn. Ein dunkler Kleinwagen passierte kurz danach die Unfallstelle in Richtung Forchheim. Es ist nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug über den Mann fuhr. Das Auto setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Polizei sucht dringend Zeugen

Rettungskräfte leisteten erste Hilfe an der Unfallstelle und transportierten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs ermittelt die Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch, unterstützt von einem Gutachter. Die Bundesstraße 470 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09193 6394 0 bei der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl