Freitag, Dezember 19, 2025
7.8 C
London
Tödlicher Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2115 bei Osterhofen: 84-jähriger Autofahrer gestorben, Beifahrerin schwer verletzt
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, ereignete sich auf der Staatsstraße 2115 in Osterhofen, Landkreis Deggendorf, ein tragischer Verkehrsunfall. Bei dem Unfall kam ein Autofahrer ums Leben.

Frontalzusammenstoß auf der Staatsstraße 2115

Ein 84-jähriger Mann aus Osterhofen war mit seinem Pkw von Winzer in Richtung Osterhofen unterwegs, als er auf Höhe Arbing aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzuggespann zusammen. Der 84-Jährige wurde an der Unfallstelle reanimiert, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen.

Schwere Verletzungen bei der Beifahrerin

Die 88-jährige Beifahrerin des Pkw wurde schwer verletzt und per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Unfalluntersuchung und Straßensperrung

Nach Anordnung des zuständigen Staatsanwaltes wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Staatsstraße 2115 musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge waren die Feuerwehren aus Osterhofen, Altenmarkt, Künzing und Arbing im Einsatz.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

