Tödlicher Verkehrsunfall bei Petershausen – 18-Jähriger stirbt nach Aufprall gegen Baum

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.30 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Jetzendorfer mit seinem Seat von Jetzendorf kommend in Richtung Petershausen.

In einer leichten Linkskurve fuhr der junge Mann augenscheinlich geradeaus, kam so von der Fahrbahn ab und prallte am Fahrbahnrand frontal gegen einen dort befindlichen Baum. Der junge Mann, der sich alleine im Fahrzeug befand, verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehren Jetzendorf und Petershausen wurden u.a. zur Sperrung der Kreisstraße und zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt. Die Kreisstraße musste für etwa 5 Stunden komplett gesperrt werden. Da es keinerlei Unfallzeugen gibt, soll nun ein hinzugezogener Gutachter den genauen Unfallhergang rekonstruieren.