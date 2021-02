Tödlicher Verkehrsunfall der B2 bei Eschenlohe

ESCHENLOHE, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Freitagmorgen, 26. Februar 2021, ereignete sich auf der Bundesstraße 2 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem eine 28-Jährige tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Murnau hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Heute Morgen ereignete sich gegen 07.30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B2 im Bereich des Gewerbegebiets von Eschenlohe.

Eine 28jährige Frau aus Seeshaupt fuhr mit ihrem Hyundai die Bundesstraße 2 von Ohlstadt kommend in Richtung Eschenlohe. Mit ihr im Pkw als Beifahrer war ein Mitte 30 Jahre alter Mann aus Marnbach.

Kurz vor der Abbiegung in das Industriegebiet Blauänger kam die 28jährige aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lkw, den ein über 30jähriger Mann aus Obersöchering lenkte.

Die Fahrerin wurde eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihr 33jähriger Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Der Lkw-Fahrer aus Obersöchering wurde mit leichten Verletzungen in Krankenhaus nach Garmisch-Partenkirchen verbracht. Eine hinter der 28jährigen fahrende, 20jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis mit ihrem Opel Corsa bekam einen Reifen der Unfallfahrerin ab und wurde leicht verletzt in die Unfallklinik nach Murnau verbracht.

Die Bundesstraße 2 war für mehrere Stunden komplett für den Verkehr gesperrt.

Am Hyundai entstand Totalschaden, dieser beläuft sich auf ca. 12.000,– EUR.

Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000,– EUR.