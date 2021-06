Am heutigen Donnerstag den 24.06.2021, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich in der Zugspitzstraße in Augsburg-Hochzoll ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Der 23-jährige Fahrer eines LKW fuhr nach ersten Erkenntnissen auf der Zugspitzstraße in Richtung Lechhausen, eine 81-jährige Radfahrerin parallel dazu.

Anschließend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 81-Jährige wohl von dem LKW überrollt wurde. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.