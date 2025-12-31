Newsletter
Mittwoch, Dezember 31, 2025
Tödlicher Wohnungsbrand in Hof: Ursache noch ungeklärt, Ermittlungen laufen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tödlicher Wohnungsbrand in Hof: Ursache noch ungeklärt, Ermittlungen laufen

Von Alfred Ingerl

Ein tragischer Wohnungsbrand in Hof endete in der Nacht auf Mittwoch tödlich. Gegen 04:50 Uhr brach in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Graben ein Feuer aus. Die genaue Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar.

Feuerwehr findet leblose Person

Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen einen Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung fest. Aus der vollständig verrauchten Wohnung bargen sie eine leblose Person und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der 44-jährige Deutsche wurde in ein Krankenhaus gebracht, doch er verstarb dort kurz darauf.

Bewohner evakuiert

Das Gebäude, in dem neun Personen wohnten, wurde von den Einsatzkräften evakuiert. Nachdem die Maßnahmen abgeschlossen waren, konnten die restlichen Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es gab keine weiteren Verletzten.

Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung

Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Brandstiftung. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Andere Wohnungen im Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen, um die Brandursache aufzuklären.

