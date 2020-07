Tolle Nachricht für die Augsburger Panther – Premiumsponsor bleibt dem AEV erhalten

Bereits im vergangenen März gab die AHA GmbH den Panthern ihre Zusage zur Fortsetzung der Werbepartnerschaft in der Saison 2020/21. Vier Monate später kann auch die Corona-Krise das umfangreiche Bekenntnis des Gersthofer Unternehmens zum DEL-Eishockey in Augsburg nicht gefährden.

So wurde die seit 2017 bestehende Premiumpartnerschaft der AHA GmbH mit einer Vielzahl an hochwertigen Maßnahmen verlängert. Das mittelständische Unternehmen wirbt weiter auf den Panthertrikots, im Mittelkreis mit Untereiswerbung, im Powerbreak mit Werbespots auf dem LED-Würfel, auf der LED-Bande oberhalb der Unternehmenslogen, mit Spots im IP-TV sowie mit Anzeigen im Panthermagazin 1878 INSIDE.

Michael Mayer, Geschäftsführer von AHA: „Gerade in der aktuellen Zeit freut es uns sehr, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass weiterhin Top-Eishockey auf höchstem DEL-Niveau in unserer Region stattfinden kann. Als solides mittelständisches Unternehmen sind wir sehr gut gegen Krisen gewappnet und gehen gestärkt aus der aktuellen Situation hervor. Wir freuen uns schon sehr mit allen Fans auf einen hoffentlich baldigen Saisonstart, mit einer Top-Mannschaft, die leidenschaftliches Eishockey bieten wird.“

„Wir sind erleichtert und dankbar, dass die AHA GmbH um Inhaber Michael Mayer an ihrem Engagement trotz der für viele Unternehmen bedrohlichen wirtschaftlichen Situation vollumfänglich festhalten kann. Diese erfolgreiche Partnerschaft war für uns in den vergangenen Jahren von großer Wichtigkeit und ist auch in unserer Budgetplanung 20/21 elementar“, so Leo Conti, Prokurist der Panther.

Die AHA GmbH zählt zu den innovativsten Unternehmen in Sachen Raum- und Lichtarchitektur für Einkaufswelten, Bäckereien, Confiserien und Feinkostanbieter, über Einkaufscenter bis hin zu Top-Hotels im Premiumbereich. Im Jahr 1997 von Inhaber und Geschäftsführer Michael Mayer als Schreinerei mit sechs Angestellten gegründet, hat sich der Mittelständler zu einem kompetenten Partner in ganz Deutschland sowie dem angrenzenden Ausland entwickelt. Über 150 Projekte im Jahr und über 2.500 Projekte gesamt wurden in den letzten Jahren von dem 100 Mitarbeiter starken Team erfolgreich realisiert.