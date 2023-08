Tolle Saisoneröffnung für die Kangaroos – BG Leitershofen/Stadtbergen schlägt sich gegen die Purdue University achtbar

Es war eine Saisoneröffnung der anderen Art am Donnerstagabend in der Sporthalle Stadtbergen. Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen empfing die renommierte Purdue University, die US-Amerikaner spielen in der NCAA I und zählen dort zu den Big Ten Programmen. Aktuell befinden sich die Boilermakers auf Europatournee und machten Halt in Stadtbergen. Und da der offizielle Trainingsstart der BG erst am Montag ist und einige Spieler sich noch im Urlaub befinden bzw. noch gar nicht in Augsburg eingetroffen sind, bildete man kurzerhand ein Mix Team mit dem Ligakonkurrenten TSV Oberhaching Tropics. Dem Interesse der Fans tat das keinen Abbruch, trotz Sommerferien waren über 700 Fans, darunter der gerade eindrucksvoll wiedergewählte Bürgermeister Paul Metz, gekommen, sicherlich hauptsächlich, um die starken Amerikaner zu sehen.

Und sie mussten ihr Kommen nicht bereuen. Das College Team, bei welchem alleine der Stuff um die 15 Personen zählte, zeigte von Beginn an beeindruckenden Basketball. Den Tropics und Kangaroos, die auch noch einmal ihre Legende Dominik Veney aufgeboten hatten, merkte man natürlich an, dass das Team so noch nie zusammengespielt hatte und nur ein gemeinsames Training vorab absolviert hatte. Trotzdem hielt man zunächst gut mit, ehe die Boilermakers bis zur Halbzeit auf 45:33 davonzogen. Dieser Vorsprung hielt auch nach dem Seitenwechsel. Je länger die Partie aber dauerte, um so mehr setzten sich Klasse, Athletik und Spielwitz der US-Amerikaner durch, die Gäste begeisterten die Zuschauer durchgehend. Vor allem die Nummer 5 der Boilers, Myles Colvin, riss die Zuschauer mit seinen Flugeinlagen von den Sitzen, ihm wird NBA-Potential nachgesagt. Der Endstand von 57:92 war am Ende zwar deutlich, das Ergebnis an diesem Abend sicherlich nur zweitrangig, was auch BG-Headcoach Emanuel Richter anmerkte: „Dass der Score heute im Hintergrund stand, war von Anfang an klar. Es war aber ein Basketballabend auf hohem Niveau und die Fans hatten sicherlich ihren Spaß. Es war für uns alle, Team und Coaches, heute eine gute Schule und wir haben sehr viel gelernt. Gegen die Basketball-Legende Matt Painter zu coachen und nach dem Spiel sich noch lange mit ihm zu unterhalten war herausragend für mich. Wir haben über Braden Smith und Bayern-Neuzugang Edwards gesprochen, und über einiges mehr, aber das bleibt natürlich ein Geheimnis“, nahm Richter entgegen seinen sonstigen Gepflogenheiten die Niederlage mit einem Lachen hin.

Zufrieden zeigte sich auch BG-Abteilungsleiter Hans Kiesling mit dem Event: „Großartig, dass wir so ein Spiel hier hatten, ich glaube alle kamen auf ihre Kosten und auch unsere Jungs haben sich tapfer geschlagen. Für die ganz jungen Spieler war das ein Erlebnis, aber ich glaube auch für unseren Senior Dominik Veney war es nochmals eine tolle Show. Beeindruckend die Gäste, die mit zwei Bussen und einem Stuff anreisten, den wir so aus der PRO B natürlich nicht kennen. Es waren heute auch viele neue Fans in der Halle, ich glaube, alle sind schon wieder heiß auf die neue Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga“, so Kiesling. Und auch nach der Partie ging es sehr freundschaftlich zu, besonders die kleinen Bierkrüge von Kangaroos-Sponsor Hasen Bräu waren bei den Amerikanern heiß begehrt, im Gegenzug gab es aber auch Anstecknadeln und Souvenirs für die Leitershofer, und natürlich noch jede Menge interessante Gespräche. Gut angenommen wurde auch die Ref-Clinic des Bezirkes Schwabens. Ausgewählte Schiedsrichter durften das Schiedsrichterduo vor, während und nach dem Spiel zusammen mit dessen BBL-Schiedsrichtercoach begleiten, eine mehr als interessante Erfahrung.

Am Montag startet nun die offizielle Vorbereitungsphase. Nächstes Highlight ist dann der baramundi cup mit großem Familientag am 16./17. September mit den Kangaroos, Oberhaching, dem FC Bayern München II und der Orange Academy Ulm.

BG Hessing Leitershofen/Tropics Oberhaching: Emilian Limmer (5), Chris Würmseher (10), Mateo Jukic, Peter Zeis (5), Omari Knox (12), Fynn Fischer (10), Domi Heinrich, Philipp Bode, Erik Wester, Ole Theiß (2), Dominik Veney (6), Jakob Hanzalek (7).

Beste Werfer Purdue University: Myles Colvin (16), Trey Kaufman-Renn (15), Camden Heide (15), Fletcher Loyer (13).