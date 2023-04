Toller Zugang für das Tor | EV Lindau Islanders verpflichten Dieter Geidl von Kaufbeuren

Der jüngste Neuzugang ist eigentlich ein alter Bekannter. Mit Goalie Dieter Geidl können die EV Lindau Islanders die nächste Verpflichtung für die kommenden Spielzeit präsentieren.

Nach seinen Spielen als Torwart per Förderlizenz wechselt Geidl vom DEL2-Club, dem ESV Kaufbeuren, nun komplett nach Lindau. „Dieter kam in einer schwierigen Phase per Förderlizenz zu uns und hat gleich einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, sagt der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Trotz seines jungen Alters war er oftmals der sogenannte Fels in der Brandung und konnte Ruhe und Sicherheit ausstrahlen. Wir sind froh, so ein Talent auf der Torhüter Position verpflichtet zu haben.“ Zur neuen Saison wird Dieter Geidl nicht mehr mit der Nummer 55 das Tor der Islanders hüten, sondern mit der Nummer 29 auflaufen.

Als die Not im Tor bei den Islanders in der abgelaufenen Saison am größten war, bot sich den Verantwortlichen der Lindauer die Chance, mit Dieter Geidl einen jungen und sehr talentierten Goalie per Förderlizenz aus Kaufbeuren zu bekommen. Diese Gelegenheit nahmen nicht nur die Inselstädter wahr, auch der junge deutsch-tschechische Goalie wusste von Beginn an zu überzeugen. Mit seinen Paraden brachte er die Stürmer der Gegner regelmäßig zur Verzweiflung und bildete mit Dominik Hattler ein ausgezeichnetes Duo. Als sich nun die Möglichkeit bot, Dieter Geidl fest zu verpflichten, überlegte man im Lager der Lindauer nicht lange. Man unterbreitete ein Angebot, das der Goalie zügig annahm. Geidl fühlt sich im Umfeld der EV Lindau Islanders sehr wohl und will am Bodensee mit regelmäßigen Einsätzen in der Oberliga seinen nächsten Entwicklungsschritt machen. Für den Goalie wird es demnach auch die erste komplette Saison im Profibereich.

Der 20-Jahre alte Goalie Dieter Geidl ist gebürtig aus Brno in Tschechien. Er begann dort auch seine Eishockeylaufbahn und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften. Er wechselte 2020 dann erstmals nach Deutschland, in die U20 des ERC Ingolstadt. Nach einem Jahr im Nachwuchsteam des DEL-Klubs aus Ingolstadt, ging es für Geidl zum ESV Kaufbeuren. In seiner ersten Saison bei den Allgäuern machte der Goalie 12 Partien in der DNL U20 und durfte sogar schon viermal in der DEL2 ran. In der nun abgelaufenen Spielzeit war Geidl zehnmal für die U20 der Kaufbeurer im Einsatz, sowie mehrmals als Back-Up in der DEL2. Die meisten Spiele, 26 an der Zahl, aber machte Geidl in der abgelaufenen Spielzeit schon für die Lindauer. Höhepunkt war sicherlich das Spiel bei den Landsberg Riverkings, als dem Torhüter ein sehr sehenswertes und viel umjubeltes Goalie-Goal gelang. Auf den Knien liegend lupfte Geidl den Puck aus seinem Torraum über alle hinweg und traf ins Empty-Net der Riverkings. Das Video von diesem Treffer ging auf den diversen Eishockeyseiten im Anschluss viral.

Weitere Verlängerungen und Neuzugänge sind in Verhandlungen, sobald die Islanders hier Vollzug melden können, werden sie dies veröffentlichen.

Kaderstatus 2023|2024 zum 10.04.2023:

Tor: Dieter Geidl (Neu: ESV Kaufbeuren)

Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Daniel Stiefenhofer (Vertrag verlängert)

Sturm: Alexander Dosch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marc Hofmann (Vertrag verlängert), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Nicolas Strodel (Neu: HC Landsberg Riverkings),

Trainer: John Sicinski (Vertrag verlängert)