Tolles Backmobil ermöglicht dank der Unterstützung der Sparda-Bank Augsburg neue Form der Beteiligung

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte der Verein einsmehr – Initiative Down-Syndrom Augsburg und Umgebung e.V. das neue Backmobil von einsmehr, das fast komplett mit Spenden aus dem Gewinnsparverein der Sparda-Bank Augsburg e.V. finanziert wurde.

Mit dem Backmobil werden Menschen mit und ohne Down-Syndrom bei Veranstaltungen

Flammkuchen und ähnliches produzieren. Für Karin Lange, Vorsitzende von einsmehr eine

großartige Chance: „Damit bekommen unsere Mitglieder und alle Interessierten eine schöne Möglichkeit, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Und es ist eine gute Möglichkeit, dass auch Menschen mit Down-Syndrom zeigen können, zu was sie in der Lage sind – denn das Backmobil ist so angelegt, dass alle einen Teil zum Erfolg beitragen können.“

Die Sparda-Bank Augsburg eG engagierte sich sehr gerne für das Projekt: Vorstand Wolfgang Winter: „Wir waren von Beginn an begeistert von der Idee und sind stolz darauf, hier mit unserem Gewinnsparverein ein nachhaltiges Projekt mit auf den Weg gebracht zu haben. Wir sind sehr gespannt auf die Entwicklung und sind überzeugt davon, dass der Verein einsmehr das Backmobil schnell ins Rollen bringen wird.“

Die Aktiven vom Verein einsmehr werden jetzt zuerst intern die Abläufe einstudieren und

prüfen, wie die Organisation gut funktionieren kann. Auf dieser Basis können die Teams dann nach den Sommerferien Flammkuchen und Ähnliches bei Veranstaltungen anbieten. Karin Lange: „Wir bekommen jetzt schon so viele Anfragen, dass wir nichts anderes mehr machen könnten als Flammkuchen backen. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir unsere ehrenamtlichen Kräfte nicht überfordern und das Schritt für Schritt aufbauen wollen. Da brauchen wir noch etwas Zeit.“

Dringend gesucht wird nach wie vor ein Stellplatz für das Backmobil. Karin Lange: „Dass es

schwer wird, einen Stellplatz zu finden, haben wir befürchtet. Dass es aber so schwierig ist,

überrascht uns dann doch. Falls jemand einen Schuppen oder eine hohe Garage hat, freuen

wir uns sehr über Meldungen an Jochen Mack (jochen.mack@einsmehr.org).“