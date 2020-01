Top 4 Trends mit Einfluss auf die deutsche Casinospielindustrie

Allein in Europa wird der Wachstum von Online Glücksspielen aus dem Jahr 2017 von 19,9 Mrd. Euro und im Jahr 2020 auf 24,7 Mrd. Euro geschätzt. Dabei machen 32,1% des Marktes Online Glücksspiele aus, während 40,3% auf Sportwetten entfallen. Doch wie nehmen Smartwatches, die Verbreitung der 5G Technologie, Cloud-Gaming, Kryptowährungen und Live Dealer Einfluss auf das Wachstum des deutschen Online Casino Marktes?

Das Wachstum der Online Casinoindustrie in Deutschland

Mit dem Verhalten von Schleswig-Holstein und der damit folgenden Legalisierung von Glücksspiel im Jahr 2011 wurde der Weg für das legale Glücksspiel in Deutschland geebnet. 2020 ist es dann endlich soweit: Im Sommer 2021 werden auch die anderen 15 Bundesländer in Deutschland mit von der Partie sein, so dass Glücksspiele in Deutschland legal sein werden.

Der Weg zum legalen Casinospielen in Deutschland war letztlich lang. Doch kann er auch als Motor für viele Entwicklungen rund um das Online Casinospielen bis in den Alltag hinein gesehen werden. Wie in ganz Europa, dem wichtigsten Glücksspielmarkt der Welt bis 2020, macht sich auch in Deutschland seit Jahren ein deutliches Wachstum im Bereich der Online Casinospiele bemerkbar.

Im Jahr 2017 konnte der weltweite Umsatz aus Online Glücksspielen mit 41,8 Mrd. Euro erfasst werden. Sieben Jahre weiter gedacht, sollen diese Umsätze im Jahr 2024 auf 79,8 Mrd. Euro ansteigen. Übrigens, verglichen mit den Umsätzen der einzelnen Kontinente, zählt Europa auch im Jahr 2020 zum größten Sportwettenmarkt der Welt.

Doch was sind die Trends, die vor allem im Jahr 2020 weiterhin oder erstmalig maßgeblichen Einfluss auf das Wachstum der Online Casinos in Deutschland nehmen werden?

Die Top 4 Trends der Online Casinospiele:

Smartwatches: Direkt am Handgelenk technisch optimierte Casinospiele mit Echtgeld

Live Dealers: Noch realistischeres Spielen im Live Casino mit höherer Spielerbindung

Kryptowährung: Anonymität, hoher Schutz vor Identitätsdiebstahl / Hacking

5G: HighSpeed-Ladezeiten flächendeckend in Deutschland; vor allem für Cloud-Gaming

Wie Smartwatches neue Glücksspielerfahrungen mit sich bringen

Smartwatches gehören zu den Wearable Technologien, die in den letzten Jahren immer stärker nachgefragt wurden. Für das Jahr 2020 wurde für die Branche der Smartwatches ein weltweiter Umsatz von 33 Milliarden US-Dollar erreicht. Durch die in der Regel sehr gute Internetverbindung der Smartwatches stehen Online Glücksspiele mit der Smartwatch klar im Vorteil gegenüber dem mobilen Casino Spiel am iPad, Smartphone oder iPhone.

Wie beim Smartphone können beim Spielen mit der Smartwatch beim Laden der Datenpakete zusätzliche Kosten entstehen. Smartwatches sind kleiner und leichter als die bisherigen mobilen Spielvarianten. Ein Nachteil der Smartwatch ist der vielleicht zu kleine Bildschirm. Aber wie bei so vielen Neuentwicklungen kann man sich mit der Zeit auch daran gewöhnen.

Schon seit Jahren hat das Spiel via Smartphone oder iPhone die Möglichkeiten und das Wachstum der Glücksspielbranche in Deutschland nachhaltig beeinflusst und verändert. Nun heißt der neue Wachstumsmotor die überall griffbereite Smartwatch. Auch Spielehersteller wollen ihren Spielern und Spielerinnen das geben, was sie wollen. Und der Bedarf an Casino Spielen und Poker für Smartwatch Besitzer oder AppleWatch Besitzer steigt unerlässlich.

Um den Zugang für Sportwettenanbieter und Casinos mobil zu erleichtern, entstanden immer schneller F2P-Spiele. Diese bringen keinen Gewinn durch Spielergebnisse, sondern durch einen geringen Kaufbetrag, wie etwa im iStore oder im googlePlayStore. Um weitere Spielstufen oder Spielerweiterungen zu nutzen, sind diese Kunden bereit mittels Micropayment für die Verbesserung Ihres Spielvergüngens einen minimalen Betrag zu zahlen.

Das Spiel mit noch mehr Live Dealern

Live Dealer verleihen dem Pokerspiel, Baccarat oder BlackJack Spiel einen ganz besonderen Charme. Mit dem Login in das Online Casino und Klick auf das Live Casino taucht man sofort in das Casinogeschehen ein.

Ob im echten Casino oder im Online Live Casino überzeugen dynamische und lebhafte Live Dealer sich noch mehr auf das jeweilige Spiel einzulassen. Bei Gefallen der durch den Live Dealer erzeugten Stimmung verbleiben Spieler auch länger im Live Casino. Aus diesem Grund werden die Live Dealer nach immer schärferen Kriterien ausgesucht, in denen die Authentizität eine immer größere Rolle spielt.

Jedes erfolgreiche Online Casino bietet in Deutschland ein Live Casino an. Wer sich beim Online Casino kostenlos registriert, kann mit den selben Login-Daten im Live Casino spielen. Je nach Live Casino werden die Spieler direkt mit dem Spielernamen angesprochen. Und es kann ein Chatfenster eingeblendet sein, über das vom Spieler Fragen an den Live Dealer gestellt werden können.

Die Kryptowährung erobert die Online Casinos

Spätestens seit 2019 können immer mehr Online Glücksspiele mit Kryptowährung gespielt werden. Während die großen und etablierten Sportwetten und Online Casino Anbieter noch nachziehen, sind zahlreiche kleine Casinos bereits vorbereitet. Die wichtigsten Vorteile von Kryptowährungen, wie Bitcoins, zeigen sich in dem hohen Grad der Anonymität. Durch keine andere bisherige Zahlungsmethode sind Spieler und Spielerinnen vor Identitätsdiebstahl und Hackern derart geschützt. Hinzu kommt, dass die Rückverfolgbarkeit des Spielers kaum möglich ist. Weiterhin werden durch Kryptowährungen Glücksspiele in Ländern und Landesteilen möglich, in denen Glücksspielen offiziell verboten ist oder es keine echten Casinos gibt.

Kryptowährungen stellen aus Sicht der Spielerinnen und Spieler eine klare Bereicherung und einen Anreiz im Online Casino zu spielen dar. Zur schnelleren Erkennung von Online Casinos mit Kryptowährung werden jetzt häufiger neue Brandings wie Bitcoin Casinos verwendet. Immer mehr Online Casinos werben durch Kryptowährung Bonusangebote, wie etwa dem Bitcoin Bonus bei der Registrierung und der ersten Einzahlung. Solche Online Casinos im Vergleich können Sie auf сasinoschublade.com ansehen.

Zukünftig wird durch Abwandlung der Casino Spielnamen noch mehr auf Kryptowährungen aufmerksam gemacht:

Bitcoin Slots

Bitcoin Poker

Bitcoin Roulette

Die konkrete Auswirkung von 5G auf die mobile Gaming-Industrie

Die 5G Technologie steht für noch bessere Datenübertragung an jedem Ort und zu jeder Zeit in Deutschland. Um im Online Casino unter optimalen Bedingungen spielen zu können, gehört eine stabile Internetverbindung zu den wichtigsten Voraussetzungen. Während in Städten Deutschlands schon viele Bereiche flächendeckend mit Hochgeschwindigkeits-WLAN ausgestattet sind, lassen sich in den ländlichen Gebieten noch immer Funklöcher finden. Geschwindigkeit versus günstigerem Datenvolumen im Monat stellt allerdings für viele Casinospieler in Deutschland ein viel wichtigeres Problem dar. Denn auch wenn aktuelle Slotagmes und Live Dealer Sessions im Online Live Casino fast nur noch in HD-Qualität angeboten werden, werden die 5G Geschwindigkeiten kaum ausgereizt.

Hier liegt der Dank vor allem bei den Spieleentwicklern, die bis zum Spielerelease das Beste geben, um auch von ihrer Seite schnelle Ladezeiten zu ermöglichen – unabhängig des verfügbaren WLANs beim Spieler vor Ort. Cloud-Gaming ist letztlich der Gaming Trend, der am meisten von der G5-Technologie profitieren wird. Durch 5G können letztlich geringe Latenzzeiten gewährleistet werden, so dass HD-Spiele auf mobilen Geräten gespielt werden können, die nicht über die neueste Hardware verfügen. Auf diese Weise lässt sich zukünftig ein deutlich größerer mobiler Benutzerkreis ansprechen, als dies bisher der Fall war.