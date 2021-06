Topscorer Tausend geht in eine 6.Saison beim ESV Burgau

Mit Dennis Tausend konnten die Verantwortlichen einen weiteren Kracher beim ESV Burgau halten.

Der in Augsburg geborener Stürmer spielte in den Nachwuchsmannschaften von Augsburg, Königsbrunn und Ravensburg, absolvierte insgesamt 72 Bayernligaspiele für Sonthofen und Landsberg, sowie 18 Spiele in der Oberliga für die Hammer Eisbären.

Der heute 28-Jährige kam im Sommer 2016 nach Burgau und wird somit die 6. Saison im Eisbären-Trikot auflaufen.

In 120 Spielen erzielte Dennis Tausend wahnsinnige 216 Scorerpunkte (96 Tore / 120 Vorlagen) und hat damit einen Punktedurchschnitt von 1,8 pro Spiel.

Trainer Stefan Roth über Dennis: „Taui ist ein Torjäger wie man ihn sich wünscht. Schnell, sehr ehrgeizig, zweikampfstark, ein sehr guter und agiler Skater mit Zug zum Tor. Nicht umsonst ist er Topscorer.

Seine Qualitäten sind in unserem Spiel und vor allem im Powerplay für uns unverzichtbar.“