Torreicher Heimtest für die Augsburger Panther – AEV schlägt Schwenningen

Eine Woche vor dem Saisonstart in der DEL ging es für die Augsburger Panther im Test gegen Schwenningen. Der AEV besiegte die Wild Wings in einem torreichen Spiel mit 5:4.

Nach dem „Osterwunder“ und dem DEL-Verbleib durch die Platzierungen in der DEL2 geht es für die Augsburger Panther in der kommenden Woche in die 30. Saison im Oberhaus. Die vollkommen neuformierte Mannschaft des ebenfalls neuen sportlich Verantwortlichen Christof Kreutzer präsentierte sich zuvor am Freitag schon einmal auf heimischem Eis. Rund 3000 Fans waren gekommen, um den AEV in einem Test gegen die Ligakonkurrenten aus Schwennigen zu beobachten, sie sollten ihr kommen nicht bereuen.

Es sollte ein torreiches Spiel werden, den Auftakt dazu lieferten die Gäste. Nach einem Aufbaufehler der Augsburger konnte Uvira die Schwäne früh in Führung bringen (6.). Karjalainen konnte nach einer feinen Kombination noch im ersten Drittel den Ausgleich besorgen (13.).

Zu Beginn des Mitteldrittels sorgte eine erneute Unsauberkeit der Panther für das zweite Gästetor durch Karachun. Augsburg steckte aber nicht auf und konnte durch einen Doppelschlag von Andersen und Oblinger erstmals in Führung gehen. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein. Tylor Spink konnte für die Wild Wings in Unterzahl treffen, ehe Karjalainen die 4:3-Pausenführung für die Augsburger Panther besiegelte.

In einem im wahrsten Sinne umkämpften Schlussabschnitt sorgte das Powerplay-Tor von Neu-AEVler Esposito für die Entscheidung, Trivellatos Anschlusstreffer brachte da keine Wendung zugunsten der Schwarzwälder mehr.

Mit dem guten Gefühl eines Siegs im Gepäck geht es für die Augsburger Panther am Sonntag zum letzten Vorbereitungsspiel nach Bad Nauheim. Die Roten Teufel hatten durch ihre Finalteilnahme in der DEL2 dafür gesorgt, dass Augsburg weiter erstklassig ist. Mehrere hundert AEV-Fans bedanken sich auf ihre Weise und reisen per „Sommerzug“ mit nach Hessen.