Tote Frau aus der Regnitz geborgen: Kripo ermittelt Todesumstände in Forchheim

FORCHHEIM. Am Montag fand ein tragischer Vorfall in der Regnitz statt, als Einsatzkräfte eine tote Person bergen mussten. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen.

Entdeckung der Person im Wasser

Ein aufmerksamer Passant entdeckte gegen 10.45 Uhr am Wehr Buckenhofen eine Person im Wasser treiben und alarmierte sofort den Notruf. Sofort eilten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei zur Stelle.

Bergung der Leiche durch die Wasserwacht

Mithilfe eines Schlauchbootes gelang es der Wasserwacht, die Person zu bergen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 54-jährige Frau aus Forchheim.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Derzeit untersucht die Kriminalpolizei Bamberg die näheren Todesumstände. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem Unglücksfall ausgegangen.

Zeugen, die die Frau am Ufer gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.