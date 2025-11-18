Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
2.9 C
London
type here...
Subscribe
Tote Frau aus der Regnitz geborgen: Kripo ermittelt Todesumstände in Forchheim
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tote Frau aus der Regnitz geborgen: Kripo ermittelt Todesumstände in Forchheim

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FORCHHEIM. Am Montag fand ein tragischer Vorfall in der Regnitz statt, als Einsatzkräfte eine tote Person bergen mussten. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu den Umständen des Todes aufgenommen.

Entdeckung der Person im Wasser

Ein aufmerksamer Passant entdeckte gegen 10.45 Uhr am Wehr Buckenhofen eine Person im Wasser treiben und alarmierte sofort den Notruf. Sofort eilten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei zur Stelle.

Bergung der Leiche durch die Wasserwacht

Mithilfe eines Schlauchbootes gelang es der Wasserwacht, die Person zu bergen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 54-jährige Frau aus Forchheim.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Derzeit untersucht die Kriminalpolizei Bamberg die näheren Todesumstände. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem Unglücksfall ausgegangen.

Zeugen, die die Frau am Ufer gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Vermischtes

Bericht: Kessler-Zwillinge gestorben

0
Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot.Kessler-Zwillinge im Juli 2025, Frank...
Lokalnachrichten

Die gefährlichsten Straßen Bayerns 2024 – Bayerisch-Schwaben gleich viermal in den Top 10

0
Eine aktuelle Analyse der Unfallzahlen 2024 zeigt: Unter den...

Neueste Artikel