Tote Frau im Innkanal: Keine Hinweise auf Fremdverschulden in Waldkraiburg

WALDKRAIBURG. Am Montagnachmittag, den 24. November 2025, wurde eine tote Frau im Innkanal bei Waldkraiburg gefunden. Laut aktuellem Ermittlungsstand gibt es keine Anzeichen für Fremdverschulden. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn untersucht den Fall.

Entdeckung im Innkanal

Am Montagnachmittag (24. November 2025), etwa um 16.05 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Traunstein von einer leblosen Person auf der Wasseroberfläche des Innkanals in Waldkraiburg berichtet. Beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte konnte die zunächst unbekannte Frau nur noch tot aus dem knapp 3 Grad kalten Inn geborgen werden.

Ermittlungen und Obduktion

Die ersten Ermittlungen führte die Polizeiinspektion Waldkraiburg durch. Am Abend wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen leitet das Kommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Führung der Staatsanwaltschaft Traunstein.

Klarheit über die Identität

Die zunächst unbekannte Identität der Verstorbenen wurde im Rahmen eines Vermisstenfalls am Dienstag, dem 25. November 2025, aufgedeckt. Zur Ermittlung der Todesursache fand auf Antrag der ermittelnden Staatsanwaltschaft am Mittwoch, dem 26. November 2025, eine Obduktion der 88-jährigen Frau im Institut für Rechtsmedizin München statt. Die Untersuchung ergab keine Hinweise auf Fremdverschulden.