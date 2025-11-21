Newsletter
Tote Person bei Wohnhausbrand in Hersbruck identifiziert: 68-jähriger Mieter starb an Rauchgasintoxikation
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tote Person bei Wohnhausbrand in Hersbruck identifiziert: 68-jähriger Mieter starb an Rauchgasintoxikation

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus in Hersbruck fanden Feuerwehrleute am vergangenen Samstag (15.11.2025) eine tote Person. Die Identität des Verstorbenen wurde inzwischen geklärt, während die Ermittlungen zur Brandursache noch andauern.

Brand in Hersbruck: Toter Mann in Wohnung gefunden

Der Brand in der Spitalgasse wurde am Samstagabend gegen 21:45 Uhr gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten rettete die Feuerwehr vier Personen aus dem Haus. In der betroffenen Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen toten Mann.

Ungeklärte Brandursache: Kein Hinweis auf Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt weiterhin zur Brandursache, in Zusammenarbeit mit einem Experten vom Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA). Bisher gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Identität des Opfers geklärt

Durch einen DNA-Abgleich wurde die Identität des Verstorbenen festgestellt: Es handelt sich um den 68-jährigen Mieter der Wohnung. Eine Obduktion ergab, dass der Mann an einer Rauchgasvergiftung starb.

Erstellt durch: Michael Konrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel