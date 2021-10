Tote Person in Nesselwang aufgefunden – Identität nun geklärt

Ende September wurde eine tote Person an der Alpspitzhalle in Nesselwang aufgefunden. Jetzt konnte die Identität des Mannes geklärt werden.

Über die Integrierte Leitstelle Allgäu war am Sonntag gegen 2 Uhr eine Feuer in einem Pavillon in der Nähe der Alpspitzhalle mitgeteilt worden. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und der Polizeiinspektion Füssen stellten beim Ablöschen des Feuers fest, dass es sich um eine tote männliche Person handelte.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten hat der Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen noch in der Nacht die Erstermittlungen am Auffindeort aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen liegen bei der Kriminalpolizeiinspektion Kempten.

Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis ist die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit in Folge von Brandverletzungen verstorben.

Jetzt ist die Identität des Mannes geklärt. Bei der in Nesselwang aufgefunden, toten Person handelt es sich um einen 36-jährigen Mann aus Rheinland-Pfalz, der sich zuletzt bei einem Bekannten in Nesselwang aufhielt und dort Gelegenheitsjobs ausübte.

In der Nacht vom 25.09.2021 auf 26.09.2021 verließ er um kurz nach Mitternacht die Wohnung und wurde erst Tage später von seinem Mitbewohner als vermisst gemeldet.

Ein DNA-Abgleich im Rechtsmedizinischen Institut der Universität Ulm bestätigte schließlich die Identität des Verstorbenen. Die Angehörigen konnten erst im Verlauf des vergangenen Wochenendes über den Tod informiert werden. Der Verstorbene hatte nach bisherigen Erkenntnissen wohl seit längerem psychische Probleme.

Hinweise auf ein Verbrechen liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.