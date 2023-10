Tote Schwäne am Friedberger Baggersee: Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Friedberg erhielt gestern am Samstag gegen 14.30 Uhr einen Hinweis über zwei tote Schwäne am Friedberger Baggersee.

Der Bauhof wurde informiert und barg die beiden jungen Tiere aus dem Wasser. Dabei stellte sich heraus, dass an jedem Tier eine Angelschnur um den Hals und Körper befestigt war. Eine Streife traf in der Nähe einen 54-jährigen Angler an, der die gleiche Angelschnur an zwei Ruten verwendete.

3Es konnte vorerst nicht festgestellt werden, ob der Tod der beiden Tiere ein Unfall war. Zeugen, die Beobachtungen mit den beiden Schwänen und dem Angler gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden.