Tote und Verletzte nach Erdbeben in Taiwan

Bei dem schweren Erdbeben in Taiwan sind am Mittwoch mehrere Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Im Bezirk Hualien seien mindestens vier Personen gestorben, teilte die Feuerwehr mit. Sie wurden demnach von herabstürzenden Felsbrocken getroffen. Zudem soll es Medienberichten zufolge mindestens 98 Verletzte geben.

Taiwan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Das Beben hatte sich am Morgen um 7:58 Uhr Ortszeit (1:58 deutscher Zeit) etwa 120 Kilometer südlich von Taipeh an der Ostküste ereignet. Es war nach offiziellen Angaben das stärkste Beben in Taiwan seit 25 Jahren. Bis zum Mittag wurden Dutzende Nachbeben registriert.

Die Erdstöße sollen in ganz Taiwan zu spüren gewesen sein, wobei die Auswirkungen in Hualien wohl am größten waren. Mehrere Gebäude wurden teilweise schwer beschädigt. So stürzte etwa in der Hafenstadt Hualien ein Gebäude teilweise ein und blieb schräg stehen. Der Zug- und U-Bahn-Verkehr wurde als Folge des Bebens unterbrochen. Tsunami-Warnungen, die zwischenzeitlich für Taiwan sowie Teile Japans und der Philippinen herausgegeben wurden, konnten mittlerweile wieder aufgehoben werden.