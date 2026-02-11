type here...
Vermischtes
Tote und Verletzte nach Schüssen an Schule in Kanada

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

An einer Sekundarschule und in einem Wohnhaus in der kanadischen Provinz British Columbia sind am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mindestens neun Menschen erschossen und über 25 Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei (Tumbler Ridge RCMP) mit.

Kanadische Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei der Ankunft an der Schule fanden die Beamten bereits mehrere Opfer. Eine Person, bei der es sich um den Schützen handeln soll, wurde mit einer offenbar selbst zugefügten Verletzung ebenfalls tot aufgefunden. Sechs weitere Personen, den Verdächtigen nicht mitgerechnet, wurden tot in der Schule aufgefunden.

Zwei Opfer wurden mit schweren oder lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, so die Polizei. Ein drittes Opfer starb während des Transports ins Krankenhaus. Etwa 25 weitere Personen werden im örtlichen medizinischen Zentrum auf nicht lebensbedrohliche Verletzungen untersucht. Die übrigen Schüler und Mitarbeiter wurden evakuiert.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen hat die Polizei einen zweiten Tatort identifiziert, der vermutlich mit dem Vorfall in Verbindung stehen soll und an dem zwei weitere Opfer in einer Wohnung tot aufgefunden wurden. Die Beamten führen weitere Durchsuchungen von zusätzlichen Häusern und Grundstücken durch, um festzustellen, ob noch weitere Personen verletzt wurden oder anderweitig mit den Ereignissen in Verbindung stehen. Die Abteilung für Schwerverbrechen der RCMP in British Columbia hat die Leitung der Ermittlungen übernommen.

