Totopokal | FV Illertissen muss gegen Regionalliga-Spitzenreiter Spvgg Bayreuth ran

Wenigstens ein Heimspiel, so könnte das Fazit des FV Illertissen zur Auslosung des Viertelfinales im bayerischen Totopokal lauten. Er empfängt im einzigen Regionalligaduell keinen Geringeren als den aktuellen Tabellenführer Spvgg Bayreuth.

Der Termin muß erst noch festgelegt werden, denn der vorgesehene 09. Oktober kann es nicht sein. An dem Tag empfängt die Spvgg Bayreuth Schweinfurt 05 zum Schlagerspiel der Regionalliga Bayern, das im BR Fernsehen Live übertragen wird. Die genaue terminliche Ansetzung für das Spiel in Illertissen wird in den kommenden Tagen in Abstimmung mit den beteiligten Klubs und dem BFV festgelegt. Auf jeden Fall darf man sich beim FVI, der in der vergangenen Runde erst im Finale scheiterte, auf ein spannendes und interessantes Viertelfinale. Zudem gibt es dabei ein Wiedersehen, denn bei der Spvgg Bayreuth spielt der ehemalige Illertisser Alexander Nollenberger. Er war beim FVI in der U17 und U19, dann in der Regionalliga aktiv, ehe er 2018 zum FC Bayern München II und von dort nach Bayreuth wechselte.

Die Partien in der Übersicht