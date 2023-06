Totopokalsieger FV Illertissen startet in die Saisonvorbereitung

Am Montag, 26. Juni(18.00) ist Trainingsstart beim Regionalligisten und Totopokalsieger FV Illertissen.

Am Montag, 26. Juni(18.00) ist Trainingsstart beim Regionalligisten und Totopokalsieger FV Illertissen. Das Trainergespann um Cheftrainer Holger Bachthaler, Timo Räpple(Co-Trainer), Guido Greubel(Torwarttrainer), Niklas Kabalyk(Athletiktrainer)kann insgesamt 8 Neuzugänge begrüßen. Ein großer Umbruch also beim FVI, denn eine Reihe von Spielern hat den Verein auch verlassen. Darunter allerdings auch viele, die in der Rückrunde aus verschiedensten Gründen weniger zum Einsatz kamen. Lediglich Kapitän Fabio Maiolo, der bekanntlich zum Nord Regionalligisten Teutonia Ottensen wechselt, war absoluter Stammspieler. Neu hinzukamen Torhüter Valentin Rommel(SSVUlm 1846), Mert Özdemir(SC Geislingen), Niklas Jeck(Wormatia Worms), Konstantin Hahn, Liam Omore(beide Konstanz-Wollmatingen), Daniele Gabriele(Steinbach Haiger), Furkan Kircicek(Chemnitzer FC), Franz Helmer(Würzburger Kickers). Somit wird das Hauptaugenmerk bei den ersten der insgesamt 17 Trainingseinheiten darauf liegen, die Neuzugänge schnell zu integrieren. Fünf Vorbereitungsspiele dienen sicherlich auch dazu. Trainer Holger Bachthaler meint dazu:“ Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit werden wir die fußballspezifischen Inhalte sofort sehr komplex und ganzheitlich ins Training integrieren. In vielen unterschiedlichen Spielformen werden wir an den taktischen Abläufen arbeiten und die athletischen Voraussetzungen schaffen, um möglichst erfolgreich in die Saison starten zu können. In der Tat haben wir einen enormen personellen Wechsel, ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass wir die Neuzugänge sehr schnell und gut in die Mannschaft integrieren werden. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, die überwiegende Anzahl an Stammspielern halten zu können und wir darüber hinaus sehr unterschiedliche und interessante Spieler verpflichten konnten. Das Saisonziel lautet wie jedes Jahr eine gute und weitestgehend verletzungsfreie Vorbereitung zu absolvieren, erfolgreich das erste Punktspiel zu bestreiten und dann in jedem Spiel alles zu investieren, um als Mannschaft unsere Spiele zu gewinnen. Wenn uns dies gelingt, werden wir eine erfolgreiche Saison spielen, ohne dass ich dies im Vorfeld an einem Tabellenplatz festmachen möchte.

Samstag, 01.07.(17.00)FVI – SSV Reutlingen(in Illerrieden)

Mittwoch,05.07.(18.30)FC Gundelfingen – FVI

Samstag(08.07.(14.30)FVI – Stuttgarter Kickers

Mittwoch, 12.07.(19.00)SGV Freiberg – FVI

Samstag, 15.07.(16.00) FVI – FC Dornbirn

Samstag, 22.07. 1. Spieltag Eintracht Bamberg – FVI