Donnerstag, Oktober 23, 2025
10.8 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tourismus-Koordinator pocht auf Gastro-Steuersenkung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Christoph Ploß, Koordinator der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, fordert ein Einlenken der Bundesländer beim Streit um die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie.

Christoph Ploß (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Zahlreiche Restaurants, Gasthöfe und Hotels in Deutschland stehen mit dem Rücken zur Wand”, sagte Ploß den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). Deswegen hätten sich der Bund und die Bundesländer bei den Koalitionsverhandlungen im Frühjahr darauf verständigt, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken, wie das auch in anderen europäischen Staaten üblich sei.

“Dieses Versprechen muss von den Bundesländern eingehalten werden”, forderte Ploß. “Ansonsten zöge das einen massiven Vertrauensverlust nach sich.” Für die gesamte Tourismuswirtschaft und die Gastronomiebetriebe sei es enorm wichtig, dass die Mehrwertsteuersenkung auf Speisen nicht nur im Bundestag, sondern noch in diesem Jahr im Bundesrat beschlossen werde.

Die Länder befürchten durch die geplante Steuersenkung für Gastronomiebetriebe erhebliche Steuerausfälle und fordern deshalb eine Kompensation durch den Bund. Eine Zustimmung im Bundesrat steht deshalb noch aus.

