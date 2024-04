Traditionsspieltag gegen Werder Bremen: FC Augsburg feiert  50-jähriges Jubiläum der Meisterschaft in der Regionalliga Süd 

Die FCA-Familie feiert ihre ehemaligen Helden: Das Heimspiel des FC Augsburg gegen den SV Werder Bremen am Samstag, 27. April, (15.30 Uhr) steht ganz im Zeichen der 70er Jahre. Mit dem Traditions spieltag lässt der FCA die Erinnerung an die erfolgreiche Saison 1973/74 noch einmal aufleben und feiert die Mannschaft, die vor genau 50 Jahren sensationell die Meisterschaft in der Regionalliga Süd errungen hat.

„Ehre, wem Ehre gebührt! Der Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga vor 50 Jahren war eine absolute Sensation. Angefangen mit der Rückkehr des leider viel zu früh verstorbenen Helmut Haller aus Italien im Sommer 1973 wurde durch den sportlichen Erfolg in der Saison 1973/74 in und um Augs burg eine bis dato unbekannte und nicht für möglich gehaltene Euphorie ausgelöst, die uns beinahe bis in die Bundesliga getragen hätte“, blickt FCA-Präsident Markus Krapf zurück.

„Auf diese besondere Spielzeit wollen wir rund um den Traditionsspieltag zurückblicken. Lasst uns unsere Helden von damals noch einmal feiern und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Wir freuen uns auf ein großes Wiedersehen mit den Spielern von damals und auf so manche Anekdote“, hebt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hervor.

Vespa-Corso zur WWK ARENA

Zum Start in diesen besonderen Tag wartet unter dem Motto Vespa Classic Corso – Mit Blech und Schaltung aus den 70ern zum Traditionsspieltag direkt vormittags das erste Highlight. Nach einem gemeinsamen Treff in der Innenstadt geht die erstmalige gemeinsame Rollerfahrt anschließend zur WWK ARENA. Weiter geht es dort für alle FCA-Fans auf dem Stadiongelände, wo für Groß und Klein im Stile der 70er Jahre vor und nach dem Spiel viel geboten wird. Anmeldungen für den Vespa-Corso sind ab sofort unter www.fcaugsburg.de/Vespa-Classic-Corso möglich. Weitere Details zum Rahmenprogramm folgen.

Ehre, wem Ehre gebührt – Helden von damals zu Gast in der WWK ARENA

Der große Erfolg in den 70er Jahren wird immer untrennbar mit Helmut Haller, Alwin Fink & Co ver bunden sein. Rund um das 50-jährige Jubiläum wird die FCA-Familie die Helden von damals noch einmal feiern, gemeinsam in Erinnerungen schwelgen und alte Zeiten nochmal aufleben lassen. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich die Spieler von damals. Ein Großteil der Mannschaft aus der Sai son 1973/74 hat ihre Teilnahme bereits zugesagt. Zudem werden auch viele ehemalige Spieler aus der Spielzeit zuvor in die WWK ARENA kommen. Dieses Team hat in der Saison 1972/73 mit dem Titelge winn in der Bayernliga den späteren Erfolg erst möglich gemacht.

Retro-Kollektion ab Mitte April erhältlich

Für das passende Outfit sorgt die Retro-Kollektion im Style der 70er Jahre, die Mitte April frisch im FCA-Fanshop erhältlich sein und an diese erfolgreiche Mannschaft rund um Helmut Haller erinnern wird.

Den Abschluss findet der Traditionsspieltag schließlich am Sonntag im altehrwürdigen Rosenausta dion rund um das Heimspiel der U23 gegen den TSV Buchbach.

Weitere Aktionen sind in der Planung und werden rechtzeitig kommuniziert.

Vorverkauf für das Heimspiel gegen Werder Bremen läuft

Der Mitglieder-Verkauf für das Heimspiel gegen Werder Bremen ist bereits angelaufen. Aktuell sind im Sitzplatzbereich noch Tickets in allen Kategorien verfügbar, der Bereich der UBT ist schon restlos ausverkauft. Der freie Vorverkauf startet am Freitag um 12 Uhr. Weitere Informationen unter www.fcaugsburg.de.