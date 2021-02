Trägerübergreifendes Online-Suchtool für Kitas im Stadtgebiet Augsburg

Ab sofort können Eltern, die auf der Suche nach einem Betreuungsplatz sind, auf ein neues Onlinetool der Stadt Augsburg zugreifen.

Der städtische Träger Kita Stadt Augsburg bietet auf www.kita.augsburg.de mit der „Kita-Map“ ein neues, vereinfachtes digitales Suchtool.

Martina Wild, Augsburgs zweite Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, freut sich über die Umsetzung des neuen Serviceangebots für die Augsburger Familien: „Mit diesem neuen Angebot verbessern wir die Navigation zu einem Betreuungsangebot in einer Kita in Augsburg. Trägerübergreifend bieten wir dort einen Service für alle Augsburger Familien an, um einen passenden, wohnortnahen Platz zu finden. Und das ohne lange zu suchen, denn alle Infos zu den Kitas stehen gebündelt und an einem Ort zur Verfügung.“