Am Samstagmittag, 15.08.2020 ereignete sich im Waldsee in Senden ein tragischer Badeunfall. Ein 40-jähriger Mann geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den tieferen Bereich Sees in der Nähe des Badestegs und ging dort unter.

Ein Taucher der umgehend hinzugezogenen Wasserwacht konnte den Mann kurz darauf am Grund des Sees finden und den Rettungskräften übergeben.

Leider verliefen alle weiteren Rettungsversuche erfolglos.