Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.

Unfallhergang auf der B12

Laut den aktuellen polizeilichen Ermittlungen befuhr der 41-jährige Fahrradfahrer die Staatsstraße 2001 von Seltmans kommend und bog nach links auf die B12 in Richtung Isny ab. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des 24-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, welche tragische Folgen hatte.

Dramatische Folgen und Ermittlungen

Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der 41-jährige Fahrradfahrer noch an der Unfallstelle. Bei dem 24-jährigen Pkw-Fahrer wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die beiden im Pkw befindlichen Insassen erlitten einen Schock und wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Einsatzkräfte und Sperrungen

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 20.000 Euro, und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die B12 war für die Unfallaufnahme etwa vier Stunden lang vollständig gesperrt. Neben zahlreichen Polizeikräften waren auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verkehrsregelung erfolgte mit Unterstützung der Autobahnmeisterei Sulzberg und der Straßenmeisterei Kempten. Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.