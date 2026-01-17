Newsletter
type here...
Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
1 Min.Lesezeit

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.

Unfallhergang auf der B12

Laut den aktuellen polizeilichen Ermittlungen befuhr der 41-jährige Fahrradfahrer die Staatsstraße 2001 von Seltmans kommend und bog nach links auf die B12 in Richtung Isny ab. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des 24-jährigen Autofahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, welche tragische Folgen hatte.

Dramatische Folgen und Ermittlungen

Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der 41-jährige Fahrradfahrer noch an der Unfallstelle. Bei dem 24-jährigen Pkw-Fahrer wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen positiven Wert, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die beiden im Pkw befindlichen Insassen erlitten einen Schock und wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Einsatzkräfte und Sperrungen

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 20.000 Euro, und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die B12 war für die Unfallaufnahme etwa vier Stunden lang vollständig gesperrt. Neben zahlreichen Polizeikräften waren auch der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verkehrsregelung erfolgte mit Unterstützung der Autobahnmeisterei Sulzberg und der Straßenmeisterei Kempten. Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg: 38 Verletzte und zahlreiche Wohnungen unbewohnbar

0
Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Biermannstraße in Augsburg...
Polizei & Co

Vollsperrung ST 2380 zwischen Königsbrunn und Mering – Unfall bei Friedenau

0
Königsbrunn/Mering – Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person...
FC Augsburg

Geniestreich reicht nicht zum Heimsieg – FC Augsburg kassiert gegen Union den Ausgleich in der Nachspielzeit

0
Vier Heimspiele in Serie ohne Niederlage: Nach der Pleite in Gladbach kassierte der FC Augsburg in der Nachspielzeit gegen Union Berlin den 1:1-Ausgleich und konnte damit immerhin einen Punkt im Abstiegskampf holen. Ein Geniestreich von Claude-Maurice hatte den FCA in der ersten Hälfte in Führung gebracht.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 16.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel