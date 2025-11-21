Newsletter
Tragischer Unfall auf der B304 bei Teisendorf: Eine Tote und fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Tragischer Unfall auf der B304 bei Teisendorf: Eine Tote und fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Freitagabend, 21. November 2025, ereignete sich in Teisendorf, auf der Höhe des Weilers „Wiesmühl“, ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Gegen 18.00 Uhr geriet ein Ford aus bislang ungeklärter Ursache auf der B304 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Audi.

Schwerer Unfall fordert Todesopfer

Bei dem Unfall wurden alle sechs Insassen der beiden Fahrzeuge verletzt. Leider erlag eine Mitfahrerin des Audis noch am Unfallort ihren Verletzungen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte sie nicht gerettet werden. Die weiteren fünf Verletzten wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Unfallaufnahme und Ermittlungen

Die Polizeiinspektion Freilassing übernahm gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs. Ein technisches und unfallanalytisches Gutachten wurde angeordnet, um die Ursache zu ermitteln. Die B304 blieb für die Unfallaufnahme zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Rettungskräfte im Einsatz

Das Bayerische Rote Kreuz war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und leistete die medizinische Erstversorgung der Verletzten. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften unterstützten mit verkehrslenkenden Maßnahmen und der technischen Rettung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

