Freitag, Januar 2, 2026
3.5 C
London
Tragischer Unfall bei Hohenfurch: 66-Jähriger und Hund von Güterzug erfasst und getötet
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Tragischer Unfall bei Hohenfurch: 66-Jähriger und Hund von Güterzug erfasst und getötet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Freitagmorgen, dem 2. Januar 2026, ereignete sich in Hohenfurch, Landkreis Weilheim-Schongau, ein tragischer Unfall an einem Bahnübergang, bei dem ein 66-jähriger Mann tödlich verunglückte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit mehreren Hunden unterwegs, als er von einem Güterzug erfasst wurde.

Tragischer Vorfall am Bahnübergang

Der Unfall ereignete sich im Tal bei Hohenfurch, als der Mann und seine Hunde von einem herannahenden Güterzug erfasst wurden. Der 66-Jährige sowie ein Hund erlitten dabei tödliche Verletzungen, während ein weiterer Hund leicht verletzt wurde. Die eingleisige Bahnstrecke musste im Anschluss an den Unfall für die Einsatz- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden.

Rettungsmaßnahmen und Betreuung vor Ort

Zur Bergung des dritten Hundes, der nach dem Unfall weggelaufen war, wurden Polizeihundeführer eingesetzt. Das Tier konnte schließlich unverletzt in der näheren Umgebung aufgefunden werden. Der Lokführer des Unfallzugs sowie die Angehörigen des Verunglückten wurden von einem Kriseninterventionsteam unterstützt.

Ermittlungen und polizeiliche Maßnahmen

Die Polizeiinspektion Schongau führte die ersten polizeilichen Maßnahmen durch, bevor der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Anleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernahm. Der genaue Hergang und die Umstände des Unglücks werden weiterhin untersucht.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel