Tragischer Unfall bei Oettingen kostet einem Mann das Leben

Ein tragischer Verkehrsunfall auf der B466 forderte am frühen Freitagnachmittag das Leben eines 60-jährigen BMW-Fahrers. Die Polizei wurde am Nachmittag über den schweren Unfall zwischen Oettingen und Westheim informiert und traf kurz darauf am Unfallort ein.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit eine entscheidende Rolle gespielt haben. „Wir wissen, dass der Unfallverursacher vermutlich zu schnell war und von der Straße abgekommen ist und hier in den entgegenkommenden 02, sprich Pkw BMW Fahrer gedonnert ist und hierbei leider der Pkw-Fahrer, BMW-Fahrer tödlich verletzt wurde“, erläutert Andreas Schröter von der Polizeiinspektion Nördlingen. Der 33-jährige Fahrer des Pick-ups, der den BMW traf, erlitt schwere Verletzungen und wurde umgehend behandelt.

„Hier in diesem Fall ist die Anordnung erfolgt, dass eben ein entsprechendes technisches Gutachten, unfallanalytisches Gutachten stattfindet oder durchgeführt wird. Und in diesem Bereich sind wir jetzt gerade, um eben entsprechend auch alle Einzelheiten wie die Bestätigung eventuell einer überhöhten Geschwindigkeit feststellen zu können und die genaue Unfallursache festzustellen“, fügt Schröter hinzu. Die Staatsanwaltschaft ist bereits involviert und hat entsprechende Anweisungen gegeben.